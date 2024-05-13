Що чекає пенсіонерів через зміни в законодавстві

Новий закон має вирішити низку питань.

Через військову агресію Росії та тимчасову окупацію українських територій, багато українців зіткнулися з труднощами під час оформлення пенсії. У квітні Верховна Рада України прийняла закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України».

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, що може змінитися для українців.

Він нагадав, що після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у тому числі Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий». Таким чином громадяни, які переїхали на підконтрольну Україні територію з Криму, Донецька та Луганська, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ. Отже, їм не призначалася пенсія в Україні.

Також РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Але ухвалений закон має вирішити ці та низку інших проблем.

Що може змінитися для пенсіонерів

Пенсії кримчан

Спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Для них скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, просто достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійних органів з Криму не потрібно.

Стаж за кордоном

Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років (залежно від наявного стажу). Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Проте варто звернути увагу, що такий стаж буде враховуватися лише для визначення права на пенсію, але не буде враховуватися при її розрахунку. Якщо у людини не вистачає стажу, щоб вчасно піти на пенсію, то весь закордонний стаж врахують умовно. Цей умовний дозволить піти на пенсію вчасно. А от розмір самої пенсії буде визначатися тільки виходячи з фактичного стажу, набутого в Україні, тобто тільки за той час, коли сплачувалися страхові внески.

Російський стаж

До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота в РФ та частково на непідконтрольних територіях.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Нові підстави для припинення пенсії

Проєкт також передбачав розширення переліку підстав для припинення виплати пенсії, зокрема в разі:

якщо особу визнано зниклою безвісти;

якщо протягом шести місяців підряд людина не забирала свою пенсію на пошті, або півроку гроші не знімалися з пенсійної банківської картки (раніше для банків цей термін складав один рік);

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Ідентифікація пенсіонерів

Новий закон нарешті офіційно вводить термін «фізична ідентифікація». До цього в базовому законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» такого поняття не існувало. Автори законопроєкту зазначили, що хочуть припинити дискримінацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і зробити для них ідентифікацію на загальних підставах. Але по факту може статися так, що, навпаки, ідентифікацію проходитимуть не лише ВПО, але й інші пенсіонери.

Так, новий закон передбачає, що пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, мають проходити фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня (навіть, якщо у них немає статусу ВПО). Інакше виплата пенсії буде призупинена.

Втім, сьогодні пройти ідентифікацію можна не лише через особисту присутність в ПФУ, а і дистанційно: на веб-порталі ПФУ, за допомогою відеозв’язку або за допомогою консульства.

Стаж СРСР

Нова норма передбачає, що періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України, у республіках колишнього СРСР, зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди. Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат має визначити Кабінет Міністрів.

Раніше такі періоди зараховувалися до стажу без жодних передумов. Наразі невідомо, яким буде додатковий порядок від Кабміну. Але такий стан речей, навпаки, може погіршити пенсійне забезпечення майбутнім пенсіонерам, адже з’являється додаткова вимога.

Нагадаємо, як поновити чи подовжити отримання пенсії за кордоном. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист українців або статус біженця, мають можливість подати документи на подовження/поновлення та призначення пенсії. // Дзеркало тижня