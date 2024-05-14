У Києві чоловіка затримали за пограбування 70-річної пенсіонерки

Порушник вихопив з рук жінки сумку з грошима й особистими речами та втік. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулась 70-річна місцева мешканка із повідомленням про те, шо її пограбували. Заявниця розповіла, що знаходилась на зупинці та очікувала на тролейбус і в цей час до неї підбіг невідомий, вихопив з рук сумку де знаходилось 2200 гривень та документи.

Оперативники Солом’янського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу у результаті проведення оперативних заходів встановили особу зловмисника – ним виявився 37-річний уродженець Київщини, раніше засуджений за вчинення аналогічного злочину.

Працівники поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за вчинення злочину передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва