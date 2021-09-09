На Донеччині двох «смотрящих» підозрюють у встановленні злочинного впливу та викраденні людини

Засуджені за тяжкі злочини «авторитети» на даний час знаходяться під вартою. Їм може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції отримали докази причетності «кримінальних авторитетів» до скоєння тяжких злочинів. Зокрема до викрадення людини, завдання тілесних ушкоджень, а також встановлення та поширення злочинного впливу у СІЗО та на волі.

55-річний «смотрящий» за одним із міст та його 29-річний спільник – колишній «смотрящий» за СІЗО, у травні цього року викрали та побили громадянина. За скоєння цих злочині обох було взято під варту та поміщено до слідчого ізолятора. Перебуваючи у СІЗО «авторитети» встановили та поширили злочинний вплив у спецустанові, з-поміж утриманців призначали відповідальних за певними корпусами, контролювали збір коштів до «злочинного общаку» та постачання заборонених речей до ізолятора.

На підставі отриманих у ході слідства додаткових доказів злочинної діяльності двом «авторитетам» поліцейські повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі), ч. 2 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (викрадення та позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо: черкаські поліцейські повідомили про підозру одному зі «смотрящих» за СІЗО.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України