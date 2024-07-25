На Дніпропетровщині застрелили активіста Михайла Тонконогого

У Дніпропетровській області знайшли мертвим активіста й волонтера, голову профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого. Поліція повідомила, що за підозрою у вбивстві було затримано двох чоловіків.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагедії.

Основне про вбивство

У поліції Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia, надійшло 23 липня 2024 року.

Вже наступного дня поліцейські встановили, що він став жертвою злочину.

“Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра”, – зауважили правоохоронці.

Уточнюється, що нападники вистрелили у потерпілого шість разів, після чого вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі.

Обставини трагедії

Поліцейські встановили, що 22 липня фігуранти справи домовились про зустріч із потерпілим.

“Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї”, – додали правоохоронці.

Зазначається, що після скоєного злочину, підозрювані фігуранти справи:

викинули зброю у водойму

закопали тіло загиблого у лісосмузі

автівку вбитого відігнали в орендований гараж

Що відомо про підозрюваних

24 липня у поліції Дніпра повідомили, що було затримано двох чоловіків “за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста”:

39-річного жителя с. Слобожанське

23-річного мешканця м. Дніпро

“Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства”, – розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увяязнення.

“Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура”, – підсумували у поліції.

Що варто знати про Михайла Тонконогого

У 18-річному віці Михайло Тонконогий з’явився на “Новому каналі” – на кастингу шоу “Україна сльозам не вірить” – проте відбір не пройшов.

Вивчав філологію та право в Університеті імені Альфреда Нобеля, а також публічне управління та адміністрування у ДРІДУ НАДУ.

З 2010 року очолював Профспілку автомобілістів та автоперевізників Дніпра.

З 2015 року паралельно працював помічником-консультантом народного депутата у Верховній Раді.

Тонконогий неодноразово згадувався у контексті скандалів. Подейкували навіть, нібито він, очоливши профспілку, користувався службовим становищем і продавав пропуски для безкоштовного паркування на платних стоянках. Захищаючи інтереси перевізників, чоловік регулярно виступав за підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Дніпра, тоді як міська рада намагалася утримати тарифи. У вересні 2020 року активіст став жертвою нападу просто посеред вулиці (тоді його побили двоє невідомих у масках). Крім того, Михайло займався волонтерською діяльністю, організовував проекти допомоги військовим, благодійні флешмоби та автопробіги.