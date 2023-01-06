На Буковині судитимуть організоване злочинне угруповання рекетирів

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох членів кримінального угруповання за фактами пограбування та вимагання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 23-річний житель Чернівецького району створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив двох своїх знайомих. Угруповання займалось так званим рекетом.

Встановлено, що у травні минулого року, особи вимагали у місцевого жителя 1000 доларів США неіснуючого боргу. Щоб довести серйозність своїх намірів, погрожуючи потерпілому розправою та застосовуючи фізичне насильство заволоділи його мобільним телефоном, який перепродали за 25500 гривень. Крім того, вимагали щоб надалі чоловік щомісяця платив їм 20 тис. грн.

Під час документування злочину правоохоронці зафіксували перерахування потерпілим кількома «траншами» на визначений угрупованням рахунок 20000 грн, ще 10000 грн він передав членам злочинної групи при особистій зустрічі.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України та Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура