Саакашвили уже объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда его не помилует
Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Он также прошел медицинское обследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik-georgia.
«Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Она также высказалась по поводу возможности его помилования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращения Зурабишвили.
«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда«, — заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.
Вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили в Тбилиси. Сегодня утром Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.