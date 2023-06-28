Керівник автошколи та його спільниця за гроші обіцяли допомогти здати іспит з водіння

Директор однієї з автошкіл Закарпаття пропонував своїм «випускникам» за винагороду скласти екзамен на право керувати транспортним засобом та отримати водійське посвідчення. Серед змовників фігуранта – адміністратор одного із сервісних центрів МВС України.

Закарпатським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрито схему незаконного збагачення 45-річного директора однієї з автошкіл Закарпатської області та його спільниці.

Встановлено, що 45-річний чоловік пропонував слухачам курсу з навчання водіїв за фінансову «винагороду» вплинути на рішення співробітників територіального сервісного центру МВС України щодо успішного складання іспиту з водіння.

До своїх оборудок чоловік залучив 51-річну жінку – адміністратора ТСЦ, яка забезпечувала нібито набір прохідних балів «випускниками» автошколи під час складання екзамену з водіння. На підставі отриманих результатів майбутні водії отримували права без фактичної перевірки їх водійських вмінь, знань та навичок.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники внутрішньої безпеки та слідчі закарпатської поліції задокументували факт отримання керівником зазначеної школи неправомірної вигоди – 18 000 гривень – в обмін на здачу екзамену двома слухачами автокурсу.

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, керівнику автошколи оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, а його спільниці за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України