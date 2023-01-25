Столична директорка підприємства при постачанні теплоенергії «зігрілася» на ₴300 тис.

Прокурори Звягельської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно директорки підприємства за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах та видачу завідомо неправдивих документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що директорка столичного товариства, постачаючи місцевому профліцею протягом 2018-2019 рр теплоенергію на загальну суму 1,5 млн грн, приховала від міськради, яка формує тарифи, те, що товариство не є платником податку. Відповідно, сума податку на додану вартість безпідставно була включена у вартість поставленого товару.

Крім цього, директор навчального закладу, який уклав договір з постачальником, також не повідомив міськраду, бухгалтерію та тендерний комітет про необхідність коригування тарифів за теплоенергію (справу стосовно нього розглядає суд).

Натомість фігуранти справи погодили та підписали офіційні документи, неправомірно завищивши загальну вартість теплоенергії.

Унаслідок цього, за висновками експертизи, постачальнику зайво перераховано з місцевого бюджету понад 300 тис. грн.

Прокурором, з метою відшкодування завданих збитків, заявлено у кримінальному провадженні цивільний позов, для забезпечення якого накладено арешт на житловий будинок у м. Києві вартістю понад 750 тис. грн.

Злочин викрито Звягельською окружною прокуратурою спільно з Управлінням СБ України в області.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Звягельської окружної прокуратури, проводив слідчий відділ Новоград-Волинського райвідділу поліції.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури