На Миколаївщині експортери «ошукали» бюджет майже на ₴60 млн.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Миколаївщини за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрювані у 2020 році експортували сільськогосподарську продукцію вартістю біля 340 млн грн, валютну виручку на рахунки не повернули та подали до податкових органів недостовірні звіти. Як наслідок, у встановлені діючим законодавством строки не сплатили податок на прибуток на загальну суму майже 60 млн грн.

Таким чином державний бюджет недоотримав податок на зазначену суму.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – УСР в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура