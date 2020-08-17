Держвиконавця на Волині судитимуть за заволодіння понад 400 тис. грн.

Володимир-Волинська місцева прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста Горохівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, яку підозрюють у службовому підробленні та привласненні понад 400 тис грн, шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, державний виконавець 17 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях номер своєї банківської картки як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Волинської області