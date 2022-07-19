Домашній насильник, побувши тиждень на свободі, повертається за ґрати

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області арештував громадянина на шість місяців за домашнє насильство.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 4 липня.

За матеріалами справи, в період із 13 квітня 2020 року по 12 січня 2021-го, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї співмешканки. В стані алкогольного сп’яніння він створював словесний конфлікт і ображав жінку. Якось ударив її металевою лінійкою в кисті правої руки. Іншим разом пошкодив шафу і побачив посуд. Притягнення до адміністративної відповідальності нічого не дало.

23 березня 2022 року чоловіка засуджували до двох місяців арешту за домашнє насильство. Відбувши цей строк, 28 червня він вийшов на свободу, але через тиждень йому оголосили новий вирок і також за аналогічний злочин. За другим разам суд призначив утричі триваліше покарання — шість місяців арешту.

Обвинувачений погоджувався на розгляд справи в скороченому порядку, бажаючи завершити справу швидко, без повної судової процедури та не привертаючи уваги громадськості та засобів масової інформації.

Про чоловіка відомо, що він має середню освіту, неодружений, офіційно не працює і утримує чотирьох неповнолітніх дітей.