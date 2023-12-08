Представник Офісу генпрокурора прокоменував відмову екстрадиції підозрюваного нациста з Фінляндії

“Ми продовжуємо шукати шляхи затримання та видачі цього підозрюваного в Україну. Відповідно до нашого законодавства він залишається підозрюваним. Тому ми направляли відповідні запити на його арешт та екстрадицію. Обов’язок переслідування таких осіб передбачений, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки”, — зазначив в ефірі національного телемарафону Андрій Гулкевич, заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора.

Він також повідомив, що протягом 2023 року Офіс Генерального прокурора надіслав до іноземних країн 125 запитів на екстрадицію. З них 20 задоволено, 15 відхилено. Інші перебувають на розгляді у відповідних країнах.

За словами прокурора, однією з найпоширеніших причин відхилення запитів на екстрадицію є активні бойові дії на території України. І окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином, відповідно до міжнародного законодавства, забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених.

Окрім цього він розповів про зусилля, які докладають прокурори Офісу Генерального прокурора, щоб збільшити кількість позитивних рішень щодо видачі осіб в Україну для кримінального переслідування.

“Офіс Генерального прокурора бере активну участь у розробці законодавчих змін щодо умов утримання. Зокрема, нещодавно Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який забезпечуватиме права осіб, які будуть передані в Україну для відбування покарання”, — додав Андрій Гулкевич.

Офіс Генерального прокурора продовжує співпрацю з компетентними органами Фінляндії щодо вказаного підозрюваного.

Офіс Генпрокурора