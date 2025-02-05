У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати майна на понад ₴7,8 млн.

За ініціативи ДБР у співпраці з НАЗК та САП у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру.

Державне бюро розслідувань на початку 2024 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна правоохоронцем.

Під час слідчих дій працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовця люксовий транспортний засіб ціною 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.

Аналіз законних доходів та заощаджень родини правоохоронця свідчить, що вони були спроможні накопичити активів на суму близько 1,6 млн грн. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн не відома.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило моніторинг способу життя родини правоохоронця та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Державне бюро розслідувань