В Днепре водитель троллейбуса разоружил пьяного пассажира

В Днепре на проспекте Поля водитель троллейбуса №1 задержал вооруженного парня, ехавшего в салоне. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и заряжал пистолет.

Об этом сообщает “Днепр оперативный” с места событий.

Инцидент произошел 1 ноября, около 16:50, на проспекте Поля. Нетрезвый парень сел в троллейбус на остановке улицы Сергея Ефремова. Во время поездки молодой человек отказался платить за проезд и приставал к пассажирам. В какой-то момент он достал пистолет из сумки и начал его заряжать. Кондуктор увидела оружие и рассказала об этом водителю.

На остановке всех высадили, после чего водитель троллейбуса забрал у неизвестного пистолет. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые оперативно прибыли и задержали пьяного парня.

“У водителя был баллончик с горчичным газом. Он направил его на пьяного пассажира, забрал оружие и вызвал полицию”, — рассказал Олег Кононов, начальник троллейбусного депо №2.

Также Олег Кононов подчеркнул, что пассажиры общественного транспорта стали вести себя более агрессивно после усиления карантинных ограничений. Все детали случившегося уточняются.