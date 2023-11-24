На Сумщині судитимуть чоловіка, який намагався вбити «товариша по чарці»

Лебединським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка, який намагався позбавити життя товариша.

Мова йде про подію, що сталась у м. Лебедин 23 вересня 2023 року.

До обвинуваченого в гості зайшов товариш, з яким вони разом влаштували застілля. Коли вже гість збирався йти додому, господар будинку ударив його ножем у ліву частину грудної клітини. Поранений чоловік зміг вийти на вулицю та покликав на допомогу. 39-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час перебував на лікуванні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як закінчений замах на вчинення умисного вбивства (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду він чекає за гратами.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура