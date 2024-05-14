У закупівлі неякісного форменого одягу зі збитками в ₴5,1 млн. підозрюють начальника відділу Сумської міськради

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з відділів Сумської міської ради, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки в розмірі майже 5 млн 81 тис. грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2022 року виконавчим комітетом Сумської міської ради укладено договори з підприємцями щодо поставки форменого одягу для добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

Будучи матеріально-відповідальною особою, начальник відділу не забезпечив включення до зазначених договорів вимог щодо відповідності товару технічним умовам. Більш того, під час отримання одягу він не перевірив його якість, у результаті чого підприємцям було перераховано майже 5 млн 81 тис. грн.

Однак відповідно до висновку експертів, поставлений підприємцями одяг не відповідає вимогам державних стандартів, що діють в Україні, та характеристикам, зазначеним у специфікації, тому не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Унаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальник відділу не забезпечив якісний підхід до формулювання вимог предмета закупівлі, відтак Сумській міській раді спричинено збитки в сумі 5080600 грн.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Також у рамках зазначеного кримінального провадження перевіряється законність інших закупок.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура