У Києві викрили наркодилера із 4 кг психотропних речовин

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито мешканця столиці у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, а також у незаконному зберіганні зброї (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік разом зі спільниками, особи яких встановлюються, організував на території м. Києва незаконну діяльність з придбання, зберігання, а також збуту через Інтернет-магазин наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході проведення обшуків за адресами проживання та реєстрації фігуранта правоохоронці вилучили близько 4 кг речовини, схожої на психотропну речовину «PVP», 500 г речовини, схожої на амфетамін, поліетиленові пакети для фасування наркотичних засобів, електронні ваги.

Крім того вилучено предмет, схожий на пістолет, корпус до гранати із запалом, а також грошові кошти у сумі близько 40 тис. грн.

Вартість вилучених речовин становить 1,5 млн гривень.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження СКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура