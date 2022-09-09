Українці віддали гроші шахраям за «авто із США»

Поліція попереджає українців про активізацію шахраїв при купівлі автомобілів у США.

Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

Шахраї обіцяють вам пригнати машину з-за кордону, але просять заплатити їм за послуги. На таку схему потрапили двоє українців. Вони знайшли у мережі Інтернет оголошення про продаж авто з-за кордону. Зв’язалися із посередником і той запевнив, що прижене в Україну із США дві дорогі марки машин. Проте попросив оплатити свої послуги заздалегідь.

Коли українці перевели йому гроші – 20 тисяч доларів трьома платежами, посередник перестав виходити із ними на зв’язок. І машини ніхто не пригнав.

Після цього випадку, на подібну схему потрапив ще один українець. Він теж хотів замовити собі машину з Америки, перевів гроші «продавцю». Встиг надіслати 17 500 гривень, та знову ніхто йому не відповів і авто не пригнав.

Українські слідчі за цими фактами відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство. Слідчо-оперативні заходи продовжуються.