На Буковині викрито цех з незаконного виробництва кави та спецій

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб, які організували підпільний цех з виготовлення харчових продуктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що шестеро мешканців Чернівецької області без жодних дозвільних документів виробляють в антисанітарних умовах й продають у великих обсягах каву, їжу швидкого приготування та спеції.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили лінії для виробництва желатину, спецій, перцю, кави, пакувальні станки для обробки упаковки, компресори, а також бетонозмішувач, який використовувався для замішування спецій.

Крім того, були вилучені рулонні стрічки та упаковки для фасування фальсифікованої продукції під відомими брендами, чорнові записи, грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та квитанції, що підтверджують продаж фальсифікованої продукції.

Наразі досудове розслідування за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 Кримінального Кодексу України триває, призначені судові експертизи.

Оперативний супровід здійснюють працівники Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Бюро економічної безпеки