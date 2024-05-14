Кримінального «авторитета», який у Броварах погрожував поліцейським, залишили під вартою без застави

Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури та переглянув рішення Броварського районного суду щодо застави

Кримінального «авторитета» Віктора Журавля, який кидався та плювався на поліцейських у Броварах, відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Раніше суддя призначив йому заставу у 242 тисячі гривень. Київський апеляційний суд 14 травня переглянув запобіжний захід підозрюваному.

Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, тепер кримінальному «авторитету» Журавлю прибрали заставу та залишили під арештом на два місяці.

“Суд повністю задовольнив апеляцію прокурорів Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави військовослужбовцю, якого затримано за підозрою у вчиненні хуліганства та погрозах поліцейським”, – йдеться в повідомленні.

Перед цим після шести годин засідання суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка призначив йому два місяці під вартою – до 8 липня 2024 року, і при цьому розмір застави склав лише 242 тисячі гривень.

Пізніше Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону подала апеляцію.

Справа кримінального авторитета Журавля

Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство в закладі харчування. На місце прибули поліцейські, проте правопорушник почав кидатися на них, плюватися і погрожував зброєю. Ним виявився місцевий кримінальний авторитет Віктор Журавель, який більше відомий, як “Журавель” чи “Віхо”. На суді, який відбувся 10 травня, були присутні військові з підрозділу ТрО, де “Журавель” служить. Вони надали йому позитивні характеристики й заявили, що кримінальний авторитет, як виявилося, брав участь в обороні Києва та нібито командує підрозділом розвідки. Тому вони готові взяти його на поруки.

12 травня Журавльов вийшов під заставу у 242 тисячі гривень. Попри те, що прокуратура під час судового засідання наполягала на триманні Журавльова під вартою, суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка не взяв це до уваги й дозволив внести заставу.

Відомий військовий, ветеран війни та юрист Олег Симороз повідомив, що Журавель чотири рази відбував покарання за розбої та вимагання. Чотири рази був затриманий за підозрами у злочинах. За інформацією Симороза, до 2010 року він був “смотрящим” за Лукʼянівським СІЗО. А у 2020 році вийшов під заставу у 630 тисяч гривень. Тоді його звинувачували в причетності до умисного вбивства з корисливих мотивів та бандитизмі. Він є одним з головних організаторів стрілянини у Броварах за перерозподіл підпільного ринку пасажирських перевезень.