Как мошенники собирают «штрафы» за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение ПДД стали новой платформой для изобретения мошенниками своих схем. Новая хитрость заключается в использовании псевдо-штрафов, которые спешат оплатить совестливые водители.

Как работает новая схема обмана

Новая схема мошенников работает, по большому счету, по известному алгоритму. На электронную почту или сообщением на телефон приходит уведомление о необходимости оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Для оплаты нужно перейти по ссылке, но ведет она, конечно же, не в настоящий электронный кабинет водителя, а в фейковый. И оплата, совершенная там, идет прямо в руки мошенникам.

Сообщения о штрафах рассылаются по базе данных, которую мошенники покупают в интернете. Чтобы проверить, нет ли у вас утечки, зайдите на сайт www.haveibeenpwned.com и введите там номер телефона или электронную почту для проверки.

Признаки фальшивых штрафов

Чтобы понять, настоящий прислали штраф или нет, обратите внимание на следующие признаки:

В настоящем Электронном кабинете водителя всегда указывается точная дата, время и место нарушения. Добавляется видео или фотодоказательство Все адреса сайтов госструктур заканчиваются на gov.ua, поэтому любые другие домены могут говорить о мошенничестве На сообщениях о штрафе должен быть QR-код – по зашифрованной ссылке осуществляется переход в настоящий Электронный кабинет водителя

Прежде чем вводить какие-либо данные, проверьте сайт. И если ресурс имеет признаки фальшивого, ни в коем случае не оставляйте на нем личных данных и данных с банковской карты.

Любой сайт на мошенничество можно проверить в киберполиции по горячей линии 0 800 505 170 или в интернете на странице Stop Fraud.

Как противостоять мошенникам

Если вы стали жертвами мошенников, позвоните 102, обратитесь в ближайшее отделение полиции или в департамент киберполиции.

Не стоит скептически относиться к перспективе расследования подобных дел. В 2020 году из 241 миллиона убытков, причиненных финансовыми махинациями, вернуть удалось 189 миллионов. А после привлечения виновных к уголовной ответственности у вас есть возможность потребовать компенсацию материального и морального вреда.

Какие еще мошеннические схемы известны

Практически все мошеннические схемы основаны на доверии жертв. В 2020 году в среднем каждые 5 минут в Украине кто-то становился жертвой мошенников. Средний навар жуликов составил 2400 гривен.

Чаще всего на удочку попадаются пожилые люди. Они переводят деньги или дают данные своих карт.

Злоумышленники часто отправляют по почте письма о большом выигрыше – на сотни тысяч гривен. Но чтобы его получить, нужно всего лишь купить товаров из каталога на 200 гривен. В письме также может находиться карта, которую необходимо активировать после покупки. Но она ненастоящая, как и приз. Жертва далеко не сразу понимает, что ее обманули – отправляет квитанцию об оплате товаров и долго ждет приз.

Бывает, что на людей в возрасте воздействуют лживыми сообщениями о неприятностях, случившимися с их детьми. Попали в аварию – и срочно нужны деньги. Пожилые люди поддаются панике и сами диктуют данные своей карты. При любых подобных звонках нужно положить трубку и самостоятельно позвонить тому человеку, о котором вам сообщили новости. И поинтересоваться, все ли с ним в порядке.

Что надо знать, чтобы не стать жертвой мошенников

Игнорируйте все сообщения о выигрышах, неприятностях с близкими, блокировке карты и т.д. Никому не давайте номер карты, пин-код, личные данные. Общайтесь с родителями и близкими, рассказывайте о новых схемах мошенников.

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