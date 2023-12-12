На Кіровоградщині посадову особу підозрюють у зловживанні повноваженнями зі збитками понад ₴60 млн.

Досудове розслідування за фактом злочину, що спричинив тяжкі наслідки, проводять слідчі Кропивницького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Встановлено, що співробітниця одного з органів місцевого самоврядування діяла в інтересах приватного підприємства. У результаті чого незаконно зареєструвала право постійного користування землями державної власності площею 304 га за цією структурою.

Унаслідок протиправних дій посадової особи державі завдано збитків на понад 60 мільйонів гривень.

Розслідування проводиться за такими статями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами Кропивницького райуправління

поліції Кіровоградської області