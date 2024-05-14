Через погрози журналістам «Української правди» розпочато розслідування

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за повідомленням журналістів видання «Українська правда» про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 171 КК України – вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та ч. 1 ст. 345-1 КК України – погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності.

Розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції, воно перебуває на контролі органів прокуратури.

Київська міська прокуратура