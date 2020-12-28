У Запоріжжі затримано чоловіка, який наніс ножові поранення патрульному

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

25 грудня близько 19 години до Олександрівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що працівник патрульної поліції отримав ножове поранення.

На місце виклику для з’ясування обставин прибула слідчо-оперативна група відділення поліції. Встановлено, що потерпілий перебував поза службою. Біля будинку по вулиці Шкільній у нього стався конфлікт з невідомим молодиком, в результаті якого останній наніс йому ножове поранення в область грудної клітини. Поранений самостійно викликав швидку допомогу, а медики передали повідомлення до поліції.

Правоохоронці розшукали і затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 17-річний мешканець Запоріжжя. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили ніж.

На теперішній час зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо: У Вознесенівському районі дільничні офіцери поліції викрили наркозакладницю.

Відділ комунікації поліції Запорізької області