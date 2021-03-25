В Кривом Роге военнослужащий за покушение на убийство таксиста осужден на 8 лет

Коллегия судей Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области вынесла приговор военнослужащему, обвиняемому в совершении покушения на умышленное убийство водителя такси (часть 2 статьи 15 часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

В судебном заседании обвиняемый вину в содеянном преступления не признал, потерпевший, в свою очередь, просил назначить обидчику суровое наказание.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судебным разбирательством установлено, что в июле 2019 года, в утреннее время суток, на микрорайоне Индустриальный обвиняемый, не желая оплачивать проезд в такси, нанес водителю 4 удара ножом. Одно ранение причинило тяжкое телесное повреждение. Однако, вовремя оказана медицинская помощь спасла мужчину от гибели.

По результатам рассмотрения дела, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершенного преступления, коллегия судей признала его виновным и осудила военнослужащего до 8 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Днепровском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его провозглашения. // krlife.com.ua