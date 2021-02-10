Ексголові Правління комерційного банку повідомлено про підозру у розкраданні коштів

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ексголові Правління одного з комерційних банків у розтраті мільйонів гривень вкладників.

Оперативники спецслужби встановили, що топменеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній.

Співробітники СБ України задокументували, що дії фігуранта завдали вкладникам банку збитки на понад 22 млн грн.

Наразі за місцем проживання ексголови Правління йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Викриття проводилось Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

СБУ