купуючи криптовалюту, остерігайтеся шахраїв

Мріючи заробляти на криптовалюті, двоє жителів Тернопільської області потрапили в пастку шахраїв та втратили майже 34 тисячі гривень.

Житель Підгаєцької громади став жертвою аферистів, спокусившись на дешеву криптовалюту. Чоловік вирішив придбати біткоїни і як результат – втратив понад 13 тисяч гривень.

Жертвою шахраїв стала і мешканка Бучача. Жінка у “Telegram” знайшла оголошення про легкі та швидкі гроші. В оголошенні йшлося про те, що при купівлі через сайт можна суттєво зекономити. Аби заробляти, потрібно вкласти. Потерпіла так і зробила – перерахувала на два рахунки 20670 гривень. Проте криптовалюти не отримала.

Обидвоє потерпілих звернулися за допомогою до поліції.

Поліція та фінансові установи закликають громадян бути особливо обережними та ретельно перевіряти будь-які інвестиційні пропозиції. Заощадження інвесторів повинні бути розміщені на надійних та зареєстрованих платформах, а рішення про вкладення грошей у криптовалюту мають бути ретельно обґрунтовані та обдумані.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області