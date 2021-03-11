Мешканця Рубіжного, який до смерті забив літнього батька, засуджено до 9 років позбавлення волі 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури 52-місцевого мешканця визнано винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у травні 2019 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з

батьком, з яким проживав в одному домі. Під час конфлікту він завдав 79-річному чоловікові понад 50 ударів дерев’яним стільцем по голові та тулубу, фактично забивши його до смерті.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази вчинення правопорушником інкримінованого злочину. Його вина повністю підтверджується висновками проведених судових експертиз.

Вироком Рубіжанського міського суду Луганської області, який підтримав позицію прокуратури, обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі.

На даний час вказана особа чекає вироку суду під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури