У Харкові чоловік намагався спалити сусідів

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру харків’янину за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст.15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 квітня 2022 року в Немишлянському районі м. Харкова чоловік, перебувачи в стані алкогольного сп’яніння, взяв з дому дволітрову пляшку з керосином та пішов до сусідів. Коли сусідка йому відчинила двері, чоловік вилив на неї керосин, дістав запальничку та спробував підпалити дівчину. Однак потерпіла швидко зреагувала та встигла вибігти на вулицю.

На галас вийшов чоловік потерпілої та став виштовхувати непроханого гостя, однак зловмисник встиг розлити керосин на підлогу та підпалити її, чим спричинив пожежу в приміщенні.

До підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять відділу поліції у №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура