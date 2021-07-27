На Донеччині керівницю підприємства підозрюють у заволодінні понад ₴5 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 45-річній керівниці одного з підприємств області повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року між приватним підприємством та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва однієї з міських рад області укладено договір на постачання обладнання для очищення стічних вод в одному із селищ Бахмутського району.



Проте, жінка, з метою заволодіння державними коштами, замість сертифікованого устаткування постачала обладнання сумнівної якості з підробленими паспортами.

Таким чином, зловмисниця привласнила понад 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління за оперативного супроводу Маріупольського районного управління ГУНП в Донецькій області. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури