Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 01.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 508780 (+1130) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14947 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 13184 (+44) од,
- РСЗВ / MLRS – 1088 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,
- літаків / aircraft – 357 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10617 (+30),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2230 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18006 (+101) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2181 (+17)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУTweet