Серби, завербовані рф на війну в Україні, будуть заарештовані після повернення – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що серби, завербовані росією на війну проти України, будуть заарештовані після повернення додому.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає Укрінформ.

“Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ”, – наголосив Вучич.

Він додав, маючи на увазі росію, що не можна займатися вербуванням “у дружній країні”.

Видання зазначає, що напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, що проходила 17-19 лютого, сотні сербських націоналістів та проросійських активістів, пов’язаних із ПВК “Вагнер”, зібрались у Белграді, вимагаючи припинення переговорів із Косовом. Протестувальники з транспарантами “Косово – серце Сербії” та “Зрада Косова – зрада росії!” також погрожували Вучичу розправою.

Організатор заворушень лідер ультраправих Дам’ян Кнежевич, який публічно підтримав Групу Вагнера, був заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства.

Вучич же звинуватив протестувальників в антисербських настроях і заявив, що їх, імовірно, фінансує росія.

“Мені не потрібна підтримка Групи Вагнера, мені не потрібно, щоб вони аплодували чи критикували мене”, — сказав роздратовано Вучич в інтерв’ю Politico.

Як повідомляв Укрінформ, Вучич неодноразово заявляв, що росія має припинити спроби вербування сербів для участі у воєнних діях на території України у лавах ПВК “Вагнер”.

Президент Сербії, який зазвичай підтримував дружні відносини з москвою, також відкинув територіальні претензії президента рф до України.