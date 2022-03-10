Розвідка оприлюднила список російського ОМОНу, який бере участь у каральних операціях в Україні
Головне управління розвідки оприлюднило список військових злочинців ОМОН управління росгвардії по нижньогородській області, які тероризують українських громадян на тимчасово окупованих територіях.
Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військових злочинців ОМОН управління росгвардії по нижньогородській області. Вони беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в розвідці, прізвища ворога — є, відплата — близько.
Переглянути список можна за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, 9 березня українська розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які планують завдавати ракетно-бомбові удари по українських містах з території білорусі.Tweet