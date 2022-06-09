Російські окупанти завдали артилерійського удару по Бахмуту
Снаряди влучили в цех заводу.
Вранці четверга російська армія знову обстріляла з артилерії Бахмут.
Цього раз влучили в цех ПАТ «Машинобудівний завод Вістек», повідомило МВС у Телеграм-каналі.
«Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій. До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу», – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, росіяни поставили за мету взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут до 10 червня. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що саме за цим напрямком, а також на Сєвєродонецьк, окупанти кидатимуть всі свої сили у найближчі дні. // LB.ua