Російські окупанти завдали артилерійського удару по Бахмуту

Снаряди влучили в цех заводу.

Вранці четверга російська армія знову обстріляла з артилерії Бахмут.

Цього раз влучили в цех ПАТ «Машинобудівний завод Вістек», повідомило МВС у Телеграм-каналі.

«Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій. До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, росіяни поставили за мету взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут до 10 червня. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що саме за цим напрямком, а також на Сєвєродонецьк, окупанти кидатимуть всі свої сили у найближчі дні. // LB.ua