На Черкащині невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я сержанта з військкомату

Зазначається, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

На Черкащині невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я військовослужбовця районного територіального центру комплектуваня та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Черкаського обласного територіального центру та соціальної підтримки у Facebook.

У повідомленні йдеться про напад на домоволодіння військовослужбовця Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сталося це 30 травня у селищі Катеринопіль:

«Невідомі кинули вибуховий пристрій на подвір’я сержанта Збройних Сил України. Стався вибух. Члени сім’ї травм не отримали», – повідомила пресслужба ТЦК.