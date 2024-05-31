Німеччина надасть Україні додаткову систему ППО Patriot та €500 млн. допомоги
Уряд ФРН виділить Україні 500 млн євро допомоги та допоможе захистити небо України.
Німеччина готова надати Україні додаткову систему ППО Patriot та 500 мільйонів євро допомоги.
Про це йдеться у повідомлення німецького уряду у мережі “Х” з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.
Глава МЗС Німеччини повідомила, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.
“Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам”, підкреслиа Бербок і додала, що союзники України мають дотримуватися принципу “один за всіх та усі за одного” у питанні підтримки.
“Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість”, — наголосила вона. // LB.ua