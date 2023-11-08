Поліція: за порушення законодавства дітьми – відповідають батьки!

Правоохоронці Житомирського районного управління поліції систематично проводять превентивну роботу щодо належного батьківського контролю за дозвіллям дітей. Однак трапляються випадки, коли здавалося б безневинні дитячі пустощі, спричиняють неприємні наслідки.

Так днями інспектори відділення поліції №2 (смт Попільня) Житомирського РУП отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду у селі Андрушках. На щастя, внаслідок події ніхто серйозних травм не отримав.

Поліцейські з’ясували, що одним з її учасників став керманич двоколісника – 12-річний житель громади. Він розповів правоохоронцям, що взяв батьківський мопед без дозволу, аби похизуватися перед друзями.

Відтак до родини завітали ювенальні інспектори. Правоохоронці провели з батьками профілактичну бесіду для недопущення подібних випадків у майбутньому та склали відносно них адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Нині рішення за ними буде приймати суд.

Поліцейські нагадують, що адміністративна відповідальність неповнолітніх настає з моменту досягнення ними 16-річного віку. До цього часу за їх вчинки несуть відповідальність батьки чи особи, які виконують їх обов’язки.

Зважайте також на те, що керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і лише після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Тож пояснюйте своїм дітям елементарні правила безпеки, будуйте з ними довірливі стосунки, щоб їх необдумані вчинки не принесли неприємностей.

Житомирське районне управління поліції