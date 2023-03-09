На Львівщині російська ракета влучила у житлову зону: загинули п’ятеро людей (фото)

Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.

У Львівській області російська ракета влучила у житлову зону, внаслідок чого п’ятеро громадян загинуло.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що під завалами у Золочівському районі загинули 5 українців.

“Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження. Щирі співчуття рідним”, – написав він.

Раніше відомо про чотирьох загиблих. “Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди”, – додав він.

Також пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. // УНІАН