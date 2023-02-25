Джулія Робертс, Морган Фрімен, Imagine Dragons, Тімоті Снайдер – понад 30 світових зірок звернулися до українців (відео)

Звернення опублікувала фандрейзингова платформа UNITED24.

Актори Метт Деймон, Морган Фрімен, Марк Гемілл, Майкл Кітон, Лієв Шрайбер, Джек Глісон, Джош Бролін, Ітан Гоук, Генрі Голдінг, Міша Коллінз, акторки Джулія Робертс, Мішель Монаган, Кетрін Винник, Габрієль Картеріз, журналістка та режисерка Шармін Обейд-Чиной, режисер Вес Андерсон, художник JR, фронтмени гуртів Imagine Dragons, Bring Me The Horizon, Pet Shop Boys, учасник гурту АВВА Б’єрн Ульвеус, спортсмени Олександр Усик, Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Андрій Ярмоленко, історик Тімоті Снайдер, астронавт Скотт Келлі, кантрі-співак Бред Пейслі, співачка та акторка Барбра Стрейзанд записали звернення до українців та світу.

Світові зірки об’єдналися, щоб підтримати Україну та українців у річницю протистояння повномасштабному вторгненню росії.

“Це рік, якого ніхто з нас не хотів. Але рік, який показав мені натхнення, стійкість, витримку, силу українського народу”, — Скотт Келлі, колишній астронавт NASA та амбасадор UNITED24.

“Ви надихаєте весь світ. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться. І ми сподіваємось на якнайшвидшу перемогу та мир”, — Барбра Стрейзанд, співачка та акторка, амбасадорка UNITED24.

“Ви у наших серцях та думках кожного дня, коли ми читаємо та слідкуємо за вашою боротьбою та стражданнями”, — Вес Андерсон, американський кінорежисер та сценарист.

“Ми думаємо про вас та посилаємо вам нашу любов, снагу і наші молитви”, — Джулія Робертс, американська акторка і режисерка.

“Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час боротьби зі злом надихають увесь світ”, — сказав Міша Коллінз. Зірка серіалу “Надприродне” записав ці слова українською мовою!

“Ми молимося за те, щоб темрява зникла, та за те, щоб Україна була знову вільною”, — режисерка, дворазова лауреатка премії “Оскар” Шармін Обейд-Чиной.

“Увесь світ із глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу. І нехай сила буде з вами! Завжди”, — актор і амбасадор UNITED24 Марк Гемілл. // LB.ua