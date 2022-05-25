У Києві затримали чоловіка за грабіж на Лісовому масиві

Зловмисник вихопив з рук потерпілого мобільний телефон і втік. За орієнтуванням правоохоронці оперативно затримали порушника неподалік місця скоєння злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану.

До поліції Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на Броварському проспекті скоєно пограбування. За вказаною адресою прибули спецпризначенці, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, правоохоронці встановили, що до 23-річного потерпілого підійшов невідомий чоловік, вихопив з рук мобільний телефон та втік з місця злочину:

«Отримавши опис зловмисника, ми негайно розпочали пошуки та вже за 30 хвилин поліцейські полку поліції особливого призначення № 2 Головного управління Національної поліції у м. Києві затримали ймовірного підозрюваного. Ним виявився уродженець Сумщини, 1975 року народження, який наразі перебуває під вартою. Відомо, що близько тижня тому чоловік приїхав до столиці у пошуках роботи, але побачивши швидку «здобич» вирішив підзаробити».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва