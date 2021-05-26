На Чернігівщині батько зарізав в полі 7-річного сина

На Чернігівщині чоловік, який торік зарізав у полі семирічного сина, є психічно хворим, тому відправиться до спеціалізованого закладу на лікування

Про це пише Depo.ua із посиланням на прес-службу Чернігівської обласної прокуратури.

Трагічна ситуація сталася у Прилуках у серпні 2020 року. Тоді батько хлопчика, який був розлучений з його матір’ю, просто посеред поля зарізав його. У скоєному чоловік зізнався лише тоді, коли дитину знайшли мертвою. Спочатку він стверджував, що хлопчик загубився, коли вони пішли до туалету. Однак поліція виявила на його одязі плями бурого кольору та закривавлений ніж.

Сусіди розповідали, що дитина була поколота ножем з усіх боків – тіло пролежало у полі усю ніч. Вже тоді було відомо, що батько-вбивця мав психічні розлади.

У поліції нині зазначають, що, згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення вбивства не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

«За своїм психічним станом він становить значну суспільну небезпеку для навколишніх», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка згодом направлять до Чернігівської обласної психіатричної лікарні, де йому буде надаватися психіатрична допомога із суворим наглядом.