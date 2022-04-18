На Днепропетровщине племянник избил дядю и бросил умирать во дворе

В Новомосковском районе полицейские задержали 20-летнего мужчину по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений своему родственнику.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Днепропетровской области, передает «Днепр Оперативный».

По данным полиции, в пятницу, 15 апреля, в Новомосковский районный отдел полиции сообщили, что по месту жительства труп 40-летнего мужчины Правоохранители установили, что к смерти мужчины причастен 20-летний племянник погибшего.

Между потерпевшим и нападающим возник конфликт на бытовой почве, переросший в драку. Подозреваемый нанес руками и ногами около четырех ударов по голове и животу родственнику, после чего вытащил его во двор и оставил. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователь сообщил подозреваемому о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.