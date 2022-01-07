Увага, розшук! Київські поліцейські шукають зниклу 15-річну дівчину

Неповнолітня пішла вчора з дому та до цих пір не повернулась. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення її місця знаходження.

Вчора до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що Її неповнолітня онука, Лисенко Тетяна Анатоліївна, 2006 року народження, пішла з дому на вулиці Наталії Ужвій та на даний час не повернулась.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-18 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, довге темне волосся, сірі очі. Була одягнена у чорну куртку, білі штани із чорними лампасами, коричневі кросівки.

За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою кваліфікацією «безвісно відсутня».

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє інформацією про зниклу та може допомогти у встановленні її місця перебування, повідомити за телефонами 044 425 24 34, 098 746 25 72 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Страшок