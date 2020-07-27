Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 20 до 26 липня

187 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень.

Найбільшою швидкість була в автомобілів Mercedes-Benz C63 AMG, ДНЗ AE091***— 227 км/год. на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год., а також Mercedes-Benz S400, ДНЗ AM131*** — 225 км/год. на трасі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mercedes-Benz S600, ДНЗ AA819*** — 23 рази.

Патрульна поліція України