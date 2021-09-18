У сільській школі на Сумщині отруїлись десятки школярів та вчителі

До лікарів за допомогою звернулися більше тридцяти людей.

У селищі Попівка на Сумщині зафіксовано масове отруєння учнів і вчителів однієї зі шкіл. Навчальний заклад тимчасово закрили, а дітей відправили на дистанційне навчання. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Спалах гострої кишкової інфекції трапився серед учнів і працівників Попівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів. Із симптомами отруєння до лікарів звернулася 31 особа, з них 26 дітей і п’ять дорослих. У всіх захворювання протікає в легкій формі, тому вони лікуються вдома з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція? COVID-19?».

Відділ освіти Попівської сільської ради прийняв рішення з п’ятниці, 17 вересня, перевести учнів школи на дистанційне навчання.

Для встановлення причин цієї біди Держпродспоживслужба в Сумській області почала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку закладу. // Діло