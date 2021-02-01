В Днепре девушка упала с 14-го этажа на голову мужчине

В понедельник, 1 февраля, на жилмассиве Тополь-3 девушка выпала с 14-го этажа. Она «приземлилась» на мужчину, который выходил из подъезда. Девушка от полученных травм скончалась на месте, мужчину забрала скорая.

Происшествие случилось в доме № 19а примерно в 7:00, — сообщает Информатор.

По предварительной информации от сотрудников полиции, девушка выпала с балкона 14-го этажа. Она упала на голову мужчине, который в этот момент выходил из подъезда.

Травмы девушки оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась на месте инцидента. Мужчину скорая забрала в больницу имени Мечников. Характер его травм уточняется. На данный момент неизвестно, пыталась ли женщина покончить с собой или выпала по неосторожности. Все обстоятельства случившегося будет выяснять следственно-оперативная группа.