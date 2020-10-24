В Керченском проливе на российском нефтяном танкере произошел взрыв

Четыре человека находятся на борту, шестеро спасены, еще трех человек ищут.

В Керченском проливе  произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», который шел под российским флагом.

В Керченском проливе на нефтяном танкере произошел взрыв

Фото: twitter.com/rentvchannel

Об этом сообщают российские СМИ.

«Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» потерпел крушение, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, четыре человека находятся на борту, шесть — спасены, ведутся поиски трех человек», — сообщает пресс-служба МЧС России.

На танкере, который следовал из Керчи в Ростов-на-Дону, произошел пожар. По предварительной информации, танкер пуст.

К месту бедствия спасателями МЧС направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно «Братск».

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что взрыв произошел, по предварительным данным, из-за детонации взрывоопасных паров.

По данным сервиса Vessel Finder, владеет танкером турецкая компания Palmali Shipping & Agency. Он был построен в 2005 году, плавает под российским флагом. // LB.ua

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