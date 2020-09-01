Под Киевом арматура, вылетевшая из грузовика, проткнула авто, ранив женщину
В селе Горбовичи Киевской области произошло жуткое ДТП — автомобиль проткнуло арматурой.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла на Бышевской трассе, там арматура вылетела из грузовика и проткнула автомобиль позади.
В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в легковушке, ее пришлось извлекать спасателям из авто. О состоянии пострадавшей пока что неизвестно.
На месте работают полиция, «скорая» и спасатели ГСЧС. // Апостроф
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