Под Киевом арматура, вылетевшая из грузовика, проткнула авто, ранив женщину

В селе Горбовичи Киевской области произошло жуткое ДТП — автомобиль проткнуло арматурой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Бышевской трассе, там арматура вылетела из грузовика и проткнула автомобиль позади.

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в легковушке, ее пришлось извлекать спасателям из авто. О состоянии пострадавшей пока что неизвестно.

На месте работают полиция, «скорая» и спасатели ГСЧС. // Апостроф