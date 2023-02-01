У Кам’янському в лобовому зіткненні «ВАЗ» і «Mercedes» загинула жінка (фото)

У Кам’янському внаслідок зіткнення автомобілів «ВАЗ» та «Mercedes» загинула жінка. Ще троє людей отримали травми.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на сайт ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Смертельна ДТП сталася у середу, 1 лютого, на вулиці Січеславський шлях у Південному районі міста. На місце викликали рятувальників.

Пасажирка «ВАЗу» зазнала несумісних із життям травм і померла на місці аварії. Її тіло з понівеченого автомобіля вирізали рятувальники.

Пасажира та водія легковика «Mercedes», а також водія «ВАЗу» «швидка» доправила до лікарні.