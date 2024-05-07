Повідомлено про підозру киянину, який у Подільському районі застрелив собаку сусідки

Інформація про подію надійшла до столичної поліції на початку минулого місяця. Чоловік, який доглядає за приватним будинком поки його господарі за кордоном, виявив на подвір’ї застрелену собаку породи бельгійська вівчарка. Тварину власниці оселі раніше привезли з зони бойових дій.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний сусід – 51-річний місцевий мешканець. Останній, перебуваючи у власному будинку, з вікна зробив три прицільні постріли у собаку, внаслідок чого тварина загинула.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва